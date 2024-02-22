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Нейросети Яндекс Казахстана помогут мониторить выброс технических газов на предприятиях

Нейросети Яндекс Казахстана помогут мониторить выброс технических газов на предприятиях Фото: Яндекс Казахстан
Яндекс Казахстан представил технологию, которая поможет мониторить выбросы примесей в атмосфере. С ее помощью промышленные предприятия смогут контролировать выбросы технических газов и быстрее реагировать на аварии и утечки.

При экстренных ситуациях у городских служб будет больше времени, чтобы заранее принять меры для сохранения жизни и здоровья людей. Сервис прогнозирует, какие регионы почувствуют последствия от выброса газов и какие именно примеси попали в атмосферу.

В основе проекта – модель машинного обучения и математическая модель рассеивания примесей в атмосфере, которые прогнозируют их распространение. ML-модель отслеживает момент выброса, в том время как математическая модель определяет местонахождение облака с примесями. В настоящее время модель обучена предсказывать распространение вулканического пепла на Камчатке, но она может быть дообучена на данных промышленных предприятий для мониторинга технических газов.

Сейчас сервис работает в формате интерактивной карты и показывает распространение вулканического пепла на Камчатке. На карте можно отследить, как пепел распространяется с момента выброса в течение следующих суток. Для обучения алгоритмов специалисты использовали архивы из фото и видео за 23 года наблюдений за вулканами, предоставленные Геофизической службой РАН. Все данные были загружены в объектное хранилище Yandex Cloud. Также в сервис интегрированы дашборды в Yandex DataLens с детальной информацией о выбросах за предыдущие периоды.

Казахстан занимает 35-е место в мире по загрязненности воздуха в городах и населённых пунктах. Так, например, в 2021 году промышленные предприятия Казахстана выбросили в атмосферу более 2 млн тонн загрязняющих веществ. Качество воздуха ежегодно приводит к преждевременной смерти около 10 тысяч человек по всему Казахстану, а ущерб здоровью составляет $12 млрд, или 6,7% ВВП.

"Облачные технологии и ML активно применяются для решения разных социальных задач. Например, для мониторинга технических газов. При их отслеживании важен быстрый доступ к сервисам для тестирования гипотез и обучения прогнозных моделей. Наш проект по вулканам легко может быть адаптирован для наблюдения за выбросами технических газов на промышленных предприятиях в Казахстане", – поделилась Анна Лемякина, директор по стратегическим проектам в Yandex Cloud.

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