Рейды на самокаты продолжаются, напомнили в полиции Алматы

В Алматы полицейские проводят профилактические рейды и напоминают пользователям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности о необходимости соблюдать правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В Алматы продолжается профилактическая работа, направленная на повышение культуры безопасного использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Как сообщили в полиции 25 июля 2026 года, с ростом популярности электросамокатов увеличивается и ответственность их владельцев за соблюдение правил дорожного движения. Несмотря на регулярную разъяснительную работу, сотрудники ДП продолжают выявлять нарушения, которые могут стать причиной ДТП.

Полицейские проводят беседы с пользователями, разъясняют требования законодательства и призывают соблюдать установленные правила.

"Электросамокат сегодня стал привычным средством передвижения, однако безопасность начинается с личной ответственности каждого. Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда на одном самокате передвигаются два или даже три человека, перевозится габаритный груз, игнорируются требования правил дорожного движения. Подобные нарушения значительно повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Мы призываем всех пользователей соблюдать установленные правила, уважать других участников дорожного движения и помнить, что главная цель всех принимаемых мер – сохранить жизнь и здоровье людей", – отметил заместитель начальника Управления по координации профилактической работы ДП города Алматы Рустем Абдигалиев.

Ранее полиция Алматы обратилась к футбольным болельщикам в преддверии футбольного матча между командами "Кайрат" и "Ордабасы".