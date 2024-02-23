Министр Нысанбаев высказался об обыске в кабинете своего заместителя

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Сената Парламента РК 23 февраля 2024 года прокомментировал новость о расследовании Антикором в отношении сотрудников своего ведомства. В том числе обыск в кабинете его заместителя Мансура Ошурбаева, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что никаких обвинений Ошурбаеву пока не предъявили.

"В рамках расследования дела о подготовке к мероприятию павильона Казахстана в Дубае были изъяты документы из его кабинета. На сегодня он проходит как свидетель. Меры пресечения нет, он сейчас на работе". Ерлан Нысанбаев

Увольнять вице-министра он пока не собирается.

"По итогам следствия примем решение. Пока он выступает как свидетель, насколько я знаю, сотрудничает со следствием". Ерлан Нысанбаев

Журналисты отметили, что ходят слухи о "сливе" Ошурбаева из-за того, что он "из команды Смаилова" – бывшего премьер-министра. Однако Ерлан Нысанбаев ответил, что ничего не знает об этом.

5 февраля 2024 года Антикор сообщил о досудебном расследовании в отношении работников Министерства экологии и природных ресурсов РК и других лиц.

Мансур Ошурбаев был назначен вице-министром экологии и природных ресурсов 1 июня 2023 года.

