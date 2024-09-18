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С мусорным кризисом в Астане пообещал разобраться Нысанбаев

Мусор, Астана, мусорные контейнеры , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 13:02 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 18 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса пообещал дать соответствующие поручения, чтобы разобраться с мусорным кризисом в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у министра, почему в столице уже длительное время проблемы с вывозом мусора, который может лежать во дворах днями, и даже неделями, что влияет на экологию города.

"Я дам поручение Комитету экологического контроля и Департаменту экологии по городу Астане провести проверку ситуации, которую вы описываете", – пообещал министр.

Журналисты поинтересовались: министр тоже живет в Астане, видит эту ситуацию каждый день, почему до сих пор такого поручения не было?

"Я по городу не езжу. Я вижу в том доме, где я живу, бывают проблемы, но во всяком случае на сегодняшний день у себя не вижу. Я понимаю, что не везде. Где-то может на краю, где-то в крупных жилых массивах. Во всяком случае я вам обещаю, что начнем работу и потом сообщим. Для меня это тоже сигнал", – ответил он.

Ранее мы рассказывали о том, что жители района Есиль Астаны жалуются, что возле их домов не вывозят мусор неделями. К слову, этот жилой комплекс находится всего в 4 км от здания Мажилиса.

15 августа 2024 года аким Астаны Женис Касымбек озвучил, как решаются проблемы с вывозом мусора в городе, и заверил, что ситуация улучшится.

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