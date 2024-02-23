Антикор устроил показательное выступление: суд над бухгалтером школы Актобе прошел в открытом режиме

В Актобе осудили главного бухгалтера школы-гимназии №55 за хищение более 400 млн тенге. Антикоррупционная служба в целях предотвращения подобных случаев судебный процесс провела в открытом режиме, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Антикора за 23 февраля 2024 года отмечено, что к процессу в режиме онлайн были подключены сотрудники управления, отделов образования, в том числе директоры, бухгалтеры, педагогический состав из 403 городских и районных школ Актюбинской области.

Пресс-служба также рассказала предысторию.

"Главный бухгалтер городской школы Актобе осужден за хищение в особо крупном размере. На протяжении 8 лет незаконно перечислял их в качестве заработной платы на свой банковский счет, в результате государству причинен ущерб на сумму 413,8 млн тенге". Пресс-служба Антикора

Только за один год злоумышленник перечислил себе более 200 млн тенге, что составляло 30% годового фонда оплаты труда всей школы.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, а также он лишен права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет". Пресс-служба Антикора

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Приговор в законную силу не вступил.