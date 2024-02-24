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Законодательство РК

Какой будет погода в Казахстане в воскресенье

прогноз погоды Фото: pixabay
"Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 25 февраля, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, на западе, северо-западе страны под влиянием антициклона сохранится погода без осадков.

"На остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра. По РК ожидается туман", – говорится в сообщении.

Ранее коммунальщики обратились к алматинцам из-за гололеда. Они призвали пешеходов и водителей соблюдать меры предосторожности.

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Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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