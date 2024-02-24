Какой будет погода в Казахстане в воскресенье

Фото: pixabay

"Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 25 февраля, сообщает Zakon.kz.

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