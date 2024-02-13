Метель и гололед: какой будет погода 13 февраля
Фото: pixabay
РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 13 февраля, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков, большая часть Казахстана находится под влиянием отрога антициклона.
"Наблюдается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе, юго-востоке страны с прохождением атмосферных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются метель, гололед. По РК ожидается усиление ветра, туман", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что две трассы в Алматинской области закрыты для всех видов автотранспорта в связи с сильным снегопадом и понижением температуры.
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