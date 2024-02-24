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Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 25 февраля по территории Казахстана в шести областях республики. По прогнозам синоптиков, по стране ожидаются метель, сильный ветер и туман, сообщает Zakon.kz.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В регионе ожидаются низовая метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане – сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается низовая метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

На востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 25-27 февраля днем на юге области ожидается гололед. 25-26 февраля в горных районах области прогнозируется низовая метель. 25 февраля днем, 26-27 февраля в горных районах области прогнозируется ветер до 15-20 м/с. В Таразе 25-27 февраля временами ожидается туман. 25-26 февраля днем временами ожидается гололед.

С 21:00 24 февраля до 21:00 25 февраля в Усть-Каменогорске и Риддере объявляется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.

Ранее "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 25 февраля. Подробнее можно прочитать тут


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