Отработали неплохо: Касымбек оценил уборку снега и борьбу с гололедом в столице

Аким Астаны Женис Касымбек считает, что снег в столице коммунальные службы убирают неплохо, также как и борются с гололедом. Свое мнение он высказал на отчетной встрече с жителями района "Сарыарка", сообщает Zakon.kz.

Он считает, что не стоит удивляться таким явлениям, как снег и гололед, так как город северный.

"Тем более, вы знаете, какая в этом году зима. Например, сначала были 30-градусные морозы и снег с дождем, а потом стало тепло. Такие проблемы не только в Астане, практически по всем областным центрам, по северу гололед образовался. Естественно, у нас есть нормативы, мы должны в течении 72 часов ликвидировать максимально то, что получилось. Считаем, что коммунальные службы отработали очень хорошо и даю им нормальную оценку. Они работают круглосуточно и в тридцатиградусные, сорокаградусные морозы и под дождем, под снегом, под ветром и стараются вашу жизнь, жизнь жителей города, гостей столицы обеспечить соответствующим сервисом. Считаю, что коммунальщики в этом году в этот зимний отопительный период отработали неплохо". Женис Касымбек

Он добавил, что травматизм этой зимой не превысил цифр прошлого года.

"Травматизм больше, чем летом, но не больше чем в феврале 2023 года. Ничего хорошего нет в том, что люди травмируются. Но это специфика. И медработники наши отработали неплохо. Нам в этом году легче, потому что появился еще один травмпункт детский. В этом году еще два откроются". Женис Касымбек

Остался он доволен и уборкой снега в столице. По его словам, в этом году снега в столице выпало намного больше, чем раньше.

"Мы, например, за весь прошлый год убрали порядка четырех с половиной миллионов кубов снега за всю зиму, включительно вот последний снегопад. В этом году этот объем уже был в середине февраля, то есть снега выпало больше. Это специфика города. Я могу сказать, действительно, какие-то тротуары, какая-то может быть проезжая часть или двор на каком-то участке не успели вовремя отработать – за это наверное соответствующие руководители должны были извиниться, но в целом город неплохо от снега убирался. Мы не получили массовых нареканий". Женис Касымбек

В декабре сообщалось о более ста человек, пострадавших от гололеда в столице.