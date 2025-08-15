#АЭС в Казахстане
Спорт

Американскому боксеру в качестве соперника предложили Геннадия Головкина

Андре Уорду предложили бой с Геннадием Головкиным, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 05:00 Фото: Instagram/andresogward
Олимпийскому чемпиону 2004 года в полутяжелом весе, экс-чемпиону мира во втором среднем весе по версии WBA, WBC и The Ring американцу Андре Уорду предложили Геннадия Головкина в качестве соперника, сообщает Zakon.kz.

Такая идея возникла у известного спортивного журнала Sports Illustratad после заявления Уорда о возвращении на ринг.

"Когда-то это был один из главных "что если" боев в боксе. Стороны были близки к встрече в 2015 году, однако, по данным Roc Nation Sports, команда Головкина отказалась от контракта после примерно получаса обсуждения. В тот момент у казахстанца уже был запланирован объединительный бой в среднем весе против Давида Лемье", – говорится в публикации.

По данным издания, во время активной карьеры двух великих спортсменов Уорд не раз заявлял, что Головкин избегал боя с ним. Теперь, по мнению авторов, они бы могли наконец выяснить отношения, проведя долгожданную встречу на ринге.

Также среди вариантов для американца были предложены 43-летний британец Тони Белью (30-3-1, 20 KO) и скандально известный блогер и боксер Джек Пол (12-1, 7 KO) из США.

Тем временем теннисистка Винус Уильямс получит новую куклу Барби в рамках коллекции "Вдохновляющие женщины".

Фото Алия Абди
Алия Абди
