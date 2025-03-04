Нарушения в госзакупках: отдел образования Акмолинской области попал под штраф на миллион тенге

Прокуроры Буландынского района Акмолинской области провели анализ в деятельности отдела образования района по вопросу соблюдения законодательства о государственных закупках. Так, были выявлены серьезные нарушения, сообщает Zakon.kz.

Специалисты установили, что отдел при организации и проведении госзакупок на протяжении двух лет в технической спецификации неправомерно указал товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителя, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному поставщику.

"В частности, выявлено 11 договоров на приобретение оборудований систем охранно-пожарной сигнализации, офисной техники, а также строительных материалов", – говорится в заявлении прокуратуры за 4 марта 2025 года.

Так, вышеуказанные нарушения законности существенно сужают конкуренцию, ограничивают круг потенциальных поставщиков.

"По акту надзора прокуратуры руководство отдела привлечено к административной ответственности по ст. 207 ч.1 КоАП РК, с наложением штрафа в размере одного миллиона тенге (штраф оплачен в сокращенном порядке)". Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Материал по теме Правила госзакупок с применением особого порядка изменят в Казахстане

27 февраля редакция рассказывала о бизнесмене из Костаная, который пытался откупиться от госаудиторов двумя миллионами тенге.