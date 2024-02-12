Бектенов о госзакупках: Нынешняя система тормозит все

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на совещании в правительстве раскритиковал действующую систему госзакупок. Он поручил кардинально упростить и ускорить закупочные процедуры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 12 февраля, Олжас Бектенов дал поручение упростить и ускорить государственные закупки и закупки квазигоссектора, а также увеличить долю приобретаемых отечественных товаров. Он отметил, что из-за действующей системы закупочные процедуры часто намеренно затягивают, из-за чего стопорится реализация новых проектов и развитие экономики.

"Здесь надо смело идти, так как нынешняя система закупок тормозит все. Вокруг процедуры обжалования конкурсов появился целый нелегальный бизнес. Мы должны в корне изменить ситуацию, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу снова". Олжас Бектенов

Премьер-министр заострил внимание на том, что необходимо значительно повысить долю отечественных товаров в закупках с помощью соответствующих стимулирующих механизмов. Это касается в том числе и поддержки новых производств, которые еще не налажены в Казахстане.

Олжас Бектенов поручил госорганам как можно скорее проработать с экспертами и бизнес-сообществом необходимые меры и внести их в законодательные поправки, которые сейчас рассматривают в парламенте. Председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов в ходе совещания поддержал подходы, предложенные новым главой правительства, и подтвердил готовность активно работать совместно с министерствами, чтобы претворить их в жизнь.





"На совещании также рассмотрели вопросы запуска единой цифровой платформы государственного управления "QazTech" и реформирования жилищной политики", – сообщили в пресс-службе правительства.

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