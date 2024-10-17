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Зоопарк Алматы обратился к казахстанцам за помощью в связи с шимпанзе Лолой

Алматинский зоопарк, шимпанзе, обращение, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 11:28 Фото: зоопарк Алматы
Зоопарк Алматы 17 октября поделился свежим видео. В этот раз героями стали шимпанзе. При этом организация обратилась к казахстанцам с вопросом по поводу одного шимпанзе, сообщает Zakon.kz.

На видео один шимпанзе с удовольствием забирает разложенные в вольере мячи и играет с ними. В зоопарке объяснили, что это Паша.

"Наши шимпанзе очень любят игрушки и на этот раз им принесли мячи. Паша сразу проявил интерес и даже посмотрел, что у мячика внутри. Лола, как истинная дама, за мячами не бегает. В общем, ее надо заинтересовать чем-то другим", – написали в паблике зоопарка в Instagram.

Поэтому в организации обратились к казахстанцем с просьбой помочь занятие или игрушку, которые понравятся Лоле.

Одним из последних героев видео зоопарка Алматы была белая медведица Пурга.

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