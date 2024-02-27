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Мужчина из Жетысуской области вальяжно изобразил акима и получил штраф

Мужчина из Жетысуской области вальяжно изобразил акима и получил штраф Фото: pxhere
Не так давно в Казнете активно распространяли видео с участием мужчины, крутящегося в кресле сельского акима. Чем закончились приключения несостоявшегося чиновника, Zakon.kz рассказали в пресс-службе суда Жетысуской области.

О предприимчивом мужчине узнали 22 февраля 2024 года из публикации Telegram-канала Egov.kz.

В начале ролика главный герой утверждает, что народ обращается к нему с просьбой стать акимом. Но он не хочет этого на постоянной основе, только если "по-дружески".

"Могу посидеть так, указания нормальные дать, умные слова сказать. Сейчас вот сижу. Когда сложные там всякие задания от президента приходят, он звонит мне. Приходится все дела свои личные бросать, сюда еду", – заявляет автор.

В заключении он с печалью добавляет, что из-за загруженности ему некогда отдыхать.

По всей видимости, мужчина наивно полагал, что съемка останется безнаказанной. Но это дело рассмотрели в административном суде Талдыкоргана.

Как оказалось, видео было записано вечером 20 февраля в селе Карабулак.

"Гражданин Г., находясь в служебном кабинете акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района, снял видеоролик и разместил в Instagram, выражая неуважение к окружающим".Пресс-служба Жетысуского суда

Далее отмечено:

"Совершение правонарушения – мелкого хулиганства – подтверждается рапортом инспектора полиции о регистрации сообщения о правонарушении, протоколом об административном правонарушении, письменными и устными пояснениями участников производства".

Примечательно, что в судебном заседании мужчина вину признал и просил суд строго не наказывать.

"Суд при определении меры административного взыскания в отношении Г., учитывая признание вины, характер совершенного правонарушения, назначил административное взыскание в виде административного штрафа в размере 20 МРП (73 тысячи 840 тенге)".Пресс-служба Жетысуского суда

Постановление не вступило в законную силу.

Казахстанцы зачастую привлекают внимание к своей персоне через социальные сети. К примеру, в начале февраля в Талгаре 24-летний блогер решил принять ванну на пешеходном переходе, нарушая правила дорожного движения. В итоге креативного "актера" арестовали на 15 суток.

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Анастасия Московчук
Жетысуская область Талдыкорган
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