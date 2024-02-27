Более 200 тысяч человек ежедневно въезжают в Астану

Аким Астаны Женис Касымбек на заседании правительства 27 февраля 2024 года рассказал, что в столицу ежедневно приезжают 200 тыс. иногородних, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что маршрутная сеть и количество общественного транспорта, которая обслуживает пригород Астаны, постоянно меняется и увеличивается.

"Ежегодно население столицы увеличивается на 50-60 тыс. человек. Кроме того, ежедневно в город въезжают порядка 200 тыс. жителей области и более 30 тыс. автомобилей. Для регулирования миграционных потоков и снижения нагрузки на дорожную сеть генпланом предусмотрено размещение транспортно-пересадочных узлов на всех радиальных въездах в столицу. Сейчас пригородную зону столицы обслуживают 26 маршрутов. В прошлом году в городе начали работать дополнительно 400 автобусов. В этом году ожидается пополнение автопарка еще на 300 автобусов. Это позволяет нам увеличить количество пригородных маршрутов, продлить маршруты внутри населенных пунктов и обеспечить дополнительной мобильностью жителей агломерации". Женис Касымбек

Аким добавил, что более 10 тыс. школьников и студентов колледжей близлежащих населенных пунктов астанинской агломерации обучаются в столице. Для решения дефицита ученических мест в жилых массивах, граничащих с областью, в этом году планируется завершение строительства трех школ, две из них – по программе "Комфортная школа", на 2 тыс. мест каждая в жилых массивах Коктал и Уркер.

"Статистика показывает, что более 17% коек в городских стационарах занято также иногородними пациентами. Мы видим, что есть потребность в дополнительных объектах здравоохранения. Поэтому остро стоит вопрос строительства третьей многопрофильной больницы и двух перинатальных центров. Строительство двух перинатальных центров планируется начать до конца текущего года. По третьей многопрофильной больнице в этом году завершаем проектирование. Необходимо в 2025 году приступить к строительству". Женис Касымбек

25 января 2024 года депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, такая мера позволит снизить преступность и контролировать миграционные потоки.

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Депутат жаловался, что сейчас в столицу Казахстана "заезжает кто попало". Это высказывание ранее уже прокомментировал председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев. Он отметил, что мигранты прибывают в Астану в пределах квоты, которую формирует акимат.