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Более 400 инвалидов в Алматы в 2023 году обеспечили техническими средствами реабилитации

помощь инвалидам Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В 2023 году инновационными техническими средствами реабилитации через государственные закупки обеспечены 433 человека на сумму 1390 млн тенге. Среди них: 150 протезов, 200 кресел-колясок, 76 речевых процессоров и 7 слуховых аппаратов с костной проводимостью, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году по поручению акима города Алматы Ерболата Досаева в рамках реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года для повышения качества технических средств реабилитации лиц с инвалидностью проведена работа по обеспечению их инновационными техническими средствами реабилитации по индивидуальному заказу, через государственные закупки.

помощь инвалидам

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Закуп качественных средств реабилитации позволяет не только обеспечить лиц с инвалидностью средствами реабилитации с учетом их индивидуальных потребностей, но и восстановить способности лиц с инвалидностью реализовать в полной мере свои права, тем самым способствовать их интеграции в общество.

помощь инвалидам

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На 2024 год из местного бюджета выделены средства в сумме 1 396 550 тыс. тенге, на обеспечение не менее 288 лиц с инвалидностью инновационными техническими средствами реабилитации. Так, кресла-коляски получили 208 человек на 804 050 тыс. тенге, протезно-ортопедические средства – 60 человек, на 472 500 тыс. тенге, речевые процессоры, слуховые аппараты с костной проводимостью – 20 человек, на 120 000 тыс. тенге.

помощь инвалидам

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Я остался очень доволен колясками для инвалидов. Качество материалов и конструкция коляски на самом высоком уровне. Кресло очень удобное и комфортное, с мягкими подушками, что делает езду очень комфортной. Коляска легкая и маневренная, ею легко управлять даже в тесных помещениях. Такие коляски помогают улучшить качество жизни и обеспечивают удобство и комфорт в повседневных задачах!" – отметил один из получателей специального оборудования Бауыржан Мекенбайұлы.
помощь инвалидам

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Он выразил благодарность акиму Алматы за помощь в приобретении этой коляски, особенно за то, что он помог выбрать нужное оборудование, которое подходит для удовлетворения его потребностей.

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