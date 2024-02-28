Сильное землетрясение в Алматы: в МЧС назвали количество наказанных сотрудников

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 28 февраля 2024 года, назвали количество сотрудников, которые понесли наказание за несработавшую систему раннего оповещения о землетрясении в Алматы в ночь на 23 января, сообщает Zakon.kz.

Ранее о том, что сотрудники и должностные лица ДЧС Алматы понесли наказание после сильного землетрясения в южной столице за несработавшую систему раннего оповещения, рассказал вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков.

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В свою очередь в пресс-службе МЧС РК уточнили, сколько всего сотрудников МЧС и ДЧС понесли наказание.

"По результатам проведенного служебного расследования МЧС по факту ненадлежащего реагирования подразделений при землетрясении в Алматы 14 сотрудников, в том числе 4 руководителя министерства, а также их 5 заместителей, 1 руководитель подведомственной организации, руководитель территориального подразделения и его заместитель привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – рассказали корреспонденту Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в отношений двух руководителей МЧС и ДЧС ограничились ранее наложенным взысканием.