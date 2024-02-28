Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сильное землетрясение в Алматы: в МЧС назвали количество наказанных сотрудников

Сильное землетрясение в Алматы: в МЧС назвали количество наказанных сотрудников Фото: Zakon.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 28 февраля 2024 года, назвали количество сотрудников, которые понесли наказание за несработавшую систему раннего оповещения о землетрясении в Алматы в ночь на 23 января, сообщает Zakon.kz.

Ранее о том, что сотрудники и должностные лица ДЧС Алматы понесли наказание после сильного землетрясения в южной столице за несработавшую систему раннего оповещения, рассказал вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков.

Материал по теме

Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание

В свою очередь в пресс-службе МЧС РК уточнили, сколько всего сотрудников МЧС и ДЧС понесли наказание.

"По результатам проведенного служебного расследования МЧС по факту ненадлежащего реагирования подразделений при землетрясении в Алматы 14 сотрудников, в том числе 4 руководителя министерства, а также их 5 заместителей, 1 руководитель подведомственной организации, руководитель территориального подразделения и его заместитель привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – рассказали корреспонденту Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в отношений двух руководителей МЧС и ДЧС ограничились ранее наложенным взысканием.

Читайте также

Светофоры в Алматы заработают по-новому
Светофоры в Алматы заработают по-новому
Отказаться от тотального контроля мобильных платежей попросил депутат Перуашев
Отказаться от тотального контроля мобильных платежей попросил депутат Перуашев
Казахстан риелторы Мажилис
Контролировать риэлторов в Казахстане требует депутат
Динара Халдарова
МЧС РК Алматы Сильное землетрясение в Алматы Землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: