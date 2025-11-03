#Народный юрист
События

О сильном землетрясении в Алматы не предупредили из-за хищения бюджетных денег

Фото: Zakon.kz
В Алматы из-за несработавших систем раннего оповещения при сильном землетрясении осудили трех заместителей начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 ноября 2025 года рассказали в прокуратуре города.

Там напомнили, что 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Его сила составила 5 баллов.

"При этом закупленная ранее автоматизированная система раннего оповещения (АСРО) не сработала и не обеспечила своевременное информирование населения. Во исполнение поручения главы государства и генерального прокурора прокуратурой города Алматы проведена проверка законности приобретения указанной системы в деятельности Департамента по чрезвычайным ситуациям, где выявлены признаки хищения бюджетных средств, в связи с чем начато досудебное расследование", – сказано в сообщении.

Следствием установлено, что генеральный директор ТОО "TNS-INTEC", действуя из корыстных побуждений, организовал поставку некачественного оборудования и фиктивное оформление актов выполненных работ, похитив бюджетные средства в особо крупном размере.

Военным судом Алматинского гарнизона по данному уголовному делу вынесен приговор.

"К уголовной ответственности привлечены три заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, проявившие халатность при приемке оборудования, а также представители авторского и технического надзора, не обеспечившие должный контроль", – сообщили в надзорном органе.

Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с запретом занимать определенные должности в государственных и квазигосударственных органах.

После этого землетрясения за помощью медиков обратились 67 человек. Некоторые из них получили травмы из-за того, что выпрыгивали из окон домов со вторых и третьих этажей во время подземных толчков. Подземные колебания продолжались еще несколько часов. 25 января в Алматы Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором заявил, что система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией. Он поручил Генпрокуратуре и Антикору разобраться и доложить, на что были потрачены выделенные на работу по усилению сейсмической безопасности средства и почему система раннего оповещения не сработала.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
