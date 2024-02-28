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Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание

Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание Фото: Zakon.kz
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков в кулуарах Мажилиса 28 февраля 2024 года рассказал, что сотрудники и должностные лица ДЧС Алматы понесли наказание после сильного землетрясения в южной столице за несработавшую систему оповещения, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у вице-министра, кто понес наказание за то, что не сработала система раннего оповещения о землетрясении и не дали команду.

"Да, служебное расследование проводилось, и многие сотрудники, должностные лица (ДЧС Алматы. – Прим. ред.) понесли наказание", – сказал Бауыржан Сыздыков.

При этом он не смог ответить, сколько сотрудников и какое наказание понесли.

"Там разные виды наказания, поэтому официально обратитесь, мы вам расскажем".Бауыржан Сыздыков

Вице-министр пояснил, что не может комментировать вопрос по поводу больших денег, выплаченных на систему раннего оповещения о землетрясении в Алматы, так как этим занимаются прокуратура и Антикоррупционная служба.

"Я вам хочу сказать, что система оповещения, если даже не взять эту систему раннего оповещения, то поставили за два года, скажем, 28 датчиков. Вообще, по Алматы на сегодня охват почти 100%, с сиренами – речевыми установками – 100% идет, потом там идет очень хороший перехват телерадиовещания... Сейчас это вы уже видите, эта система начинает работать".Бауыржан Сыздыков

По его словам, 28 датчиков, которые были закуплены, сейчас работают в тестовом режиме.

"Все они поставлены по местам, где было рекомендовано специалистами, и сейчас они проходят тест, а тест продолжается целый год, и потом только через год мы их можем поставить на производственное... 2022-2023 год, два года закупались, там первый год, по-моему, где-то 11, второй год – 17".Бауыржан Сыздыков

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