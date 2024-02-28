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Назначен аким района Есиль в Астане

Назначен аким района Есиль в Астане Фото: gov.kz
Назначен новый аким района Есиль в Астане. Им стал 42-летний Дарменияр Кыдырбекулы, сообщает Zakon.kz.

Он родился 4 мая 1981 года.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахскую инженерно-техническую академию и Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал с 2006 года в общественном объединении "Фонд "Мүлһин". В разные годы работал в общественных и частных структурах.

  • С 2012 по 2013 год работал заместителем председателя правления АО "НК "СПК Жетысу" в Талдыкоргане.
  • С 2013 по 2013 год – помощник акима Талгарского района (Алматинская область, г. Талгар).
  • С 2013 по 2019 год – заместитель акима Талгарского района (Алматинская область, г. Талгар).
  • С 2019 года до назначения работал заместителем акима района Есиль Астаны.

21 февраля 2024 года стало известно о назначении Олжаса Сапарбекова на должность вице-министра промышленности и строительства. 

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