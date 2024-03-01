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Капсулу времени заложили на месте строительства будущего Дворца школьников

Капсулу времени заложили на месте строительства будущего Дворца школьников, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 14:28 Фото: пресс-служба акимата области Абай
Многофункциональный центр, который будет располагаться по адресу Ауэзова, 1, по проекту разделен на 6 функциональных зон.
Объект возводится в рамках республиканской Дорожной карты по исполнению пункта 85 "Создание 50 детских оздоровительных лагерей, строительство не менее 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей". Строительство реализуется в рамках Комплексного плана социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы.
Капсулу времени заложили на месте строительства будущего Дворца школьников, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 14:28

Фото: пресс-служба области Абай

Как отметил аким Семея Нурбол Нурсагатов, многофункциональный центр будет наполнен современным оборудованием и сможет удовлетворять потребности школьников в дополнительном обучении.
"По поручению главы государства, в области Абай строится многофункциональный центр для школьников. Центр будет разделен на 6 функциональных зон, в каждой из которых будут использоваться современных технологии. Дворец творчества детей и молодежи, который уже существует в Семее, во-первых, находится в правобережной части города, во-вторых – не обладает достаточно современной материально-технической базой. В новом центре будут расположены кабинеты робототехники, спортивные секции. Зоны будут располагаться в трех корпусах", – отметил Нурбол Нурсагатов.
Также градоначальник добавил, что завершение строительства, при достаточном финансировании, планируется на следующий год.
"Подъезды к центру мы отрабатываем с городскими службами. Здесь будет заезд, парковка, а также два мостовых перехода для пешеходов. Безопасность детей будет обеспечена полностью. Городской акимат ведет разработку ПСД на эти проекты", – заключил аким города.
Направления, которые будут представлены в центре:
  • научно-техническое с кабинетами нейроробототехники, астрономии, программирования;
  • художественно-эстетическое с различными творческими студиями;
  • спортивно-оздоровительное с большим и малым бассейнами, залами по восточным единоборствам, фитнес-залами.
Капсулу времени заложили на месте строительства будущего Дворца школьников, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 14:28

Фото: пресс-служба области Абай

В гуманитарное, психологическое направления входят сенсорная комната и кабинет развития речи, в историко-краеведческое Co-working с библиотекой и другие секции.

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