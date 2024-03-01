Капсулу времени заложили на месте строительства будущего Дворца школьников

Многофункциональный центр, который будет располагаться по адресу Ауэзова, 1, по проекту разделен на 6 функциональных зон.

Объект возводится в рамках республиканской Дорожной карты по исполнению пункта 85 "Создание 50 детских оздоровительных лагерей, строительство не менее 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей". Строительство реализуется в рамках Комплексного плана социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы.

Фото: пресс-служба области Абай

Как отметил аким Семея Нурбол Нурсагатов, многофункциональный центр будет наполнен современным оборудованием и сможет удовлетворять потребности школьников в дополнительном обучении.

"По поручению главы государства, в области Абай строится многофункциональный центр для школьников. Центр будет разделен на 6 функциональных зон, в каждой из которых будут использоваться современных технологии. Дворец творчества детей и молодежи, который уже существует в Семее, во-первых, находится в правобережной части города, во-вторых – не обладает достаточно современной материально-технической базой. В новом центре будут расположены кабинеты робототехники, спортивные секции. Зоны будут располагаться в трех корпусах", – отметил Нурбол Нурсагатов.

Также градоначальник добавил, что завершение строительства, при достаточном финансировании, планируется на следующий год.

"Подъезды к центру мы отрабатываем с городскими службами. Здесь будет заезд, парковка, а также два мостовых перехода для пешеходов. Безопасность детей будет обеспечена полностью. Городской акимат ведет разработку ПСД на эти проекты", – заключил аким города.

Направления, которые будут представлены в центре:

научно-техническое с кабинетами нейроробототехники, астрономии, программирования;

художественно-эстетическое с различными творческими студиями;

спортивно-оздоровительное с большим и малым бассейнами, залами по восточным единоборствам, фитнес-залами.

Фото: пресс-служба области Абай

В гуманитарное, психологическое направления входят сенсорная комната и кабинет развития речи, в историко-краеведческое Co-working с библиотекой и другие секции.