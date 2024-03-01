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Прогноз погоды в Алматы на первые дни марта: воздух прогреется до +12°С, возможны осадки

погода в Алматы в начале весны, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 19:11 Фото: Zakon.kz
Специалист РГП "Казгидромет" рассказал корреспонденту Zakon.kz, какая погода ожидается в Алматы в марте. Также синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на первые десять дней месяца.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в марте предполагается частая смена барических образований. А это означает, что в течение первого месяца весны циклоны и антициклоны будут часто менять свое положение.

Специалист добавил, что при этом они сменять друг друга будут постепенно. Основная фронтальная зона будет проходить через Российскую Федерацию, поэтому на территории Казахстана погода будет вполне стабильной. 

"Вследствие чего, согласно месячному прогнозу по Алматинской области, среднемесячная температура прогнозируется в пределах климатической нормы, местами выше на один градус. Говоря об осадках в первый месяц весны, на большей части территории области их ожидается около нормы. Лишь в горных и предгорных районах выпадение осадков прогнозируется больше нормы".Даулет Кисебаев

Прогноз погоды по Алматы на 2 – 10 марта 2024 года:

2 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +1+3°С.

3 марта: переменная облачность, временами снег, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0-2°С.

4-5 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С.

6 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7 °С, днем +3+5°С.

7 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С.

8 марта: переменная облачность, днем временами дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

9 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

10 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в марте месяце на большей части страны.

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