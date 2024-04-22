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В Астане и Алматы – без осадков, в Шымкенте – грозовые дожди: прогноз от "Казгидромета"

В Астане и Алматы – без осадков, в Шымкенте – грозовые дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 17:41 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода во вторник, 23 апреля 2024 года, в Астане, Алматы и Шымкенте. Также синоптики предоставили прогноз по стране.

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 15-17 тепла.

В Алматы прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем – кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.

"На большую часть территории Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на юго-востоке – сильный дождь с градом, по республике усилится ветер, на юго-западе – с пыльной бурей, на юге, юго-востоке – шквалистый ветер. Лишь на северо-востоке, на востоке, юго-востоке и в центре страны ожидается погода без осадков".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода по Казахстану в ближайшие трое суток – с 23 по 25 апреля 2024 года. Подробности по ссылке.

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Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент 2024 год
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