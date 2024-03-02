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Американка собирает деньги, чтобы посетить Казахстан

американка собирает деньги, чтобы приехать в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 21:13 Фото: Instagram/kidpolyglot
Жительница американского штата Атланта Кэмерон Фарр, которая называет себя Айбала Кудайберген, собирает деньги для поездки в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом Кэмерон Фарр рассказала своим подписчикам в Instagram.

"Привет друзья! Доброе утро! Пытаюсь заработать в Instagram, чтобы поехать в Казахстан, потому что у меня не работает TikTok. Также работаю в ресторане, Иншаллах там буду зарабатывать. Когда я посещу Казахстан, думаю поеду в Кыргызстан, Узбекистан и Синьцзян", − написала девушка в своем посте.


Также девушка активно ведет страницу в TikTok.


Интерес у американки к Казахстану появился в 2019 году. Видео о том, что она больше всего мечтает посетить нашу республику впервые распространилось в ноябре 2023 года.

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