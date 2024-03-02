Американка собирает деньги, чтобы посетить Казахстан

Жительница американского штата Атланта Кэмерон Фарр, которая называет себя Айбала Кудайберген, собирает деньги для поездки в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом Кэмерон Фарр рассказала своим подписчикам в Instagram.

"Привет друзья! Доброе утро! Пытаюсь заработать в Instagram, чтобы поехать в Казахстан, потому что у меня не работает TikTok. Также работаю в ресторане, Иншаллах там буду зарабатывать. Когда я посещу Казахстан, думаю поеду в Кыргызстан, Узбекистан и Синьцзян", − написала девушка в своем посте.





Также девушка активно ведет страницу в TikTok.





Интерес у американки к Казахстану появился в 2019 году. Видео о том, что она больше всего мечтает посетить нашу республику впервые распространилось в ноябре 2023 года.