Аким ВКО предупредил чиновников о недопустимости коррупции

Фото: пресс-центр ВКО

По информации руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Дениса Шакенова, за 2023 год зарегистрировано 67 коррупционных преступлений. Привлечены к уголовной ответственности 51 человек.

По словам Дениса Шакенова, наиболее подвержены коррупционным рискам сферы образования, культуры, земельных отношений, строительства. 10 коррупционных преступлений было раскрыто за отчетный период. Виновные понесли наказание в соответствии с законодательством РК. "Проводится мониторинг портала госзакупок. В работу активно подключились антикоррупционные волонтеры. Работа по своевременному выявлению коррупционных преступлений будет продолжена". Денис Шакенов Аким ВКО Ермек Кошербаев отметил, что большой акцент делается на превенцию. Руководители управлений и акимы районов должны обратить на это особенное внимание. Читайте также "Цифровой комплаенс-ассистент": какая система может помочь бороться с коррупцией в Казахстане Сильнодействующие препараты без рецепта врача продавали в Мангистау В девяти регионах объявлено штормовое предупреждение на 4 марта

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