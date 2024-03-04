Аким ВКО предупредил чиновников о недопустимости коррупции
Фото: пресс-центр ВКО
По информации руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Дениса Шакенова, за 2023 год зарегистрировано 67 коррупционных преступлений. Привлечены к уголовной ответственности 51 человек.
По словам Дениса Шакенова, наиболее подвержены коррупционным рискам сферы образования, культуры, земельных отношений, строительства. 10 коррупционных преступлений было раскрыто за отчетный период. Виновные понесли наказание в соответствии с законодательством РК.
"Проводится мониторинг портала госзакупок. В работу активно подключились антикоррупционные волонтеры. Работа по своевременному выявлению коррупционных преступлений будет продолжена".Денис Шакенов
Аким ВКО Ермек Кошербаев отметил, что большой акцент делается на превенцию. Руководители управлений и акимы районов должны обратить на это особенное внимание.
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