Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Просроченные вакцины почти на восемь млн хранили на складах на севере Казахстана

Просроченные вакцины почти на восемь млн хранили на складах на севере Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 15:16 Фото: pixabay
В учреждениях здравоохранения Северо-Казахстанской области прошли проверки. В результате выявлены грубейшие нарушения. Такие как: нерациональное использование медицинских препаратов, фиктивная вакцинация и фальсификация официальных документов, сообщает Zakon.kz.

По данным прокуратуры за 5 марта 2024 года, выявлено свыше 70 фактов фиктивной вакцинации против кори и сибирской язвы, а также фальсификация официального документа медицинскими работниками одной из поликлиник города.

Кроме того:

"На складе хранения органов здравоохранения находились просроченные вакцины против кори, паротита, краснухи и гепатита А в количестве 1,8 тыс. доз на сумму 7,8 млн тенге".

4 февраля 2024 года по материалам органов прокуратуры Управлением полиции Петропавловска начато досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса РК "Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов", ведутся следственные действия.

"В целом выявленные нарушения допущены по причине формирования медицинскими учреждениями заявок на приобретение иммунобиологических препаратов без законных обоснований, предусмотренных Бюджетным кодексом".Пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области

По актам надзорного органа принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению должностных лиц к установленной законом ответственности.

В январе 2024 года вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, почему казахстанская вакцина от коронавируса QazVac до сих пор не получила одобрение ВОЗ.

Читайте также

Глава Татарстана посетит V Всемирные Игры кочевников в Астане
Глава Татарстана посетит V Всемирные Игры кочевников в Астане
Школу игры на домбре открыли в Тюмени
Школу игры на домбре открыли в Тюмени
Жители 28 городов теперь могут ездить в автобусах бесплатно с OGO-картой от Kcell
Жители 28 городов теперь могут ездить в автобусах бесплатно с OGO-картой от Kcell
Анастасия Московчук
Казахстан Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
безопасно ли ночевать алматинцам дома
Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах
Землетрясение в Алматы: за помощью обратились 102 человека
Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: