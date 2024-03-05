Просроченные вакцины почти на восемь млн хранили на складах на севере Казахстана

В учреждениях здравоохранения Северо-Казахстанской области прошли проверки. В результате выявлены грубейшие нарушения. Такие как: нерациональное использование медицинских препаратов, фиктивная вакцинация и фальсификация официальных документов, сообщает Zakon.kz.

По данным прокуратуры за 5 марта 2024 года, выявлено свыше 70 фактов фиктивной вакцинации против кори и сибирской язвы, а также фальсификация официального документа медицинскими работниками одной из поликлиник города.

Кроме того:

"На складе хранения органов здравоохранения находились просроченные вакцины против кори, паротита, краснухи и гепатита А в количестве 1,8 тыс. доз на сумму 7,8 млн тенге".

4 февраля 2024 года по материалам органов прокуратуры Управлением полиции Петропавловска начато досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса РК "Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов", ведутся следственные действия.

"В целом выявленные нарушения допущены по причине формирования медицинскими учреждениями заявок на приобретение иммунобиологических препаратов без законных обоснований, предусмотренных Бюджетным кодексом". Пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области

По актам надзорного органа принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению должностных лиц к установленной законом ответственности.

В январе 2024 года вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, почему казахстанская вакцина от коронавируса QazVac до сих пор не получила одобрение ВОЗ.