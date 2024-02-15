Казахстанцев задержали в Кыргызстане по подозрению в продаже фальшивых долларов

Сотрудники ГКНБ КР выявили и пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана крупную сумму фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mk.kg, данная группировка осуществляла "отмывание" поддельных денег, путем пополнения банковских карт через терминалы ОАО "Оптима Банк", а также сбывала через пункты обменных бюро г. Бишкека.

"В рамках уголовного дела выявлено и изъято из незаконного оборота более 45 тыс. долларов США в виде поддельных 100 долларовых банкнот. В результате принятых мер задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР граждане КР "З.Р.М.", "Г.Ш.Д.", "З.С.Т.", "Б.Р.И." и граждане сопредельного государства "Б.С.К." и "К.Б.Б.", – говорится в сообщении.

По аналогичному факту ранее задержан с поличным гражданин КР "Р.у.Э.", который намеревался реализовать 50 тыс. фальшивых долларов США, за 20 тыс. долларов. В настоящее время последний пребывает в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке лиц.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте осудили пятерых сотрудников банка за сбыт клиентам фальшивых евро.