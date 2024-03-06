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Законодательство РК

Жумагулов: Митинги не должны превращаться во власть толпы

митинг, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 19:22 Фото: Zakon.kz
Казахстанский политолог Елдос Жумагулов призвал пересмотреть закон о митингах и обратил внимание на опыт европейских стран в этом направлении, сообщает Zakon.kz.

В Facebook он отметил, что в Великобритании депутаты уже несколько месяцев обсуждают законопроект "Об уголовном правосудии" (Criminal Justice Bill). В документе есть несколько изменений, которые касаются протестов и митингов.

"Например, согласно закону, теперь участникам массовых уличных собраний запрещено носить маски. Те, кто не будет выполнять требование, будут задержаны на месяц и оштрафованы на 1 тыс. фунтов стерлингов. В этой связи сотрудникам полиции будет предоставлено право арестовывать демонстрантов в масках".Елдос Жумагулов

Политолог уточнил, что еще одно изменение в законе заключается в том, что лица, нарушающие общественный порядок, не могут пользоваться правом участвовать в протестах.

"Такой шаг со стороны британского правительства связан с тем, что демонстранты могут блокировать улицы и наносить ущерб общественному имуществу. Эксперты говорят, что это напрямую связано с тем, что в 2022 году сторонники движения BLM под предлогом борьбы с идеями работорговли повредили памятник Эдварда Колстона. В то время четверых людей, которые участвовали в сносе памятника, суд оправдал", – считает Жумагулов.

По его словам, также запрещается использовать пиротехнику, фейерверки и другие подобные средства во время шествий и митингов. Если закон будет принят, те, кто использовал пиротехнику во время акции протеста, будут оштрафованы на 1 тыс. фунтов стерлингов. Демонстрантам также запрещено лазить на памятники. Те, кто не будет соблюдать это правило, проведут три месяца в тюрьме и получат штраф в 1000 фунтов.

"В последнее время в Англии и Уэльсе из-за израильско-палестинского конфликта участники митингов и маршей нарушали общественный порядок, перекрывали улицы, использовали пиротехнику и лазали по памятникам. К примеру, с октября прошлого года прошло около тысячи митингов, около 600 демонстрантов были арестованы за нарушение общественного порядка". Елдос Жумагулов

Как уточнил эксперт, документ с изменениями поддерживает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В видеообращении к общественности он заявил, что "те, кто злоупотребляет своим правом на протест, подрывают британскую общественную безопасность и попирают демократические ценности". Законопроект поддерживают и министр внутренних дел страны Дж. Клеверли и председатель совета руководителей Национальной полиции по вопросам общественного порядка Б. Харрингтон.

"Тот факт, что западные страны, считающиеся оплотом демократии, в частности, Великобритания, предлагают такие инициативы в части мирных митингов, наводит на определенные размышления. В 2020 году по инициативе главы государства был принят закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Этот документ несколько упростил организацию и проведение мирных собраний. Но при проведении митингов нужен определенный уровень политической культуры. Ее формирование важно для организации митингов в мирном русле. То есть суть закона – не вредить окружающим, если выходишь на митинг". Елдос Жумагулов

Политолог заявил, что в последние годы в нашей стране наблюдается нарушение общественного порядка во время митингов и шествий. Например, частые протесты нефтяников в Мангистауской области стали влиять на работу местных компаний. Из-за них работа приостанавливается, а предприятия несут миллионные убытки. Недавно компания Westoil заявила, что работники провели на забастовке 2,5 месяца, потери составили 1 млрд тенге.

"Нам тоже нужен закон, ограничивающий акции в ситуациях, подобных описанной выше. Почему? Если в Мангистау беспричинно, беспочвенно будут выходить на улицы, последствия, похоже, будут тяжелыми". Елдос Жумагулов

Причины он назвал следующие:

  • Во-первых, станет сложнее привлекать в регион инвестиции. Кто захочет вкладывать капитал и открывать заводы там, где часто протестуют?!
  • Во-вторых, компании начнут набирать работников не из местных жителей, а других регионов – которые подчиняются существующим правилам. Тогда число безработных в области увеличится.
  • В-третьих, увеличится количество компаний-банкротов. Это невыгодно как региону, так и стране. Потому что кто будет работать, если рабочие будут каждый день митинговать? Компании терпят убытки. А как убыточная компания будет платить налоги в бюджет? То есть от хаотичных, необоснованных протестов пострадают все.
"Западные страны, которые считаются родиной демократии, пытаются регулировать митинги и шествия, и возможно, в нашей стране тоже стоит принять подобный документ. При этом ограничения во время проведения митингов не должны стать ограничениями демократии. Основа демократии – это ответственность. Митинги не должны превращаться в охлократию – власть толпы. Митинг – средство выражения мнения на события и проблемы в обществе. Лучше всего, чтобы это происходило только строго в рамках закона". Елдос Жумагулов

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