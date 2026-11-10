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Президент вручил госнаграды ряду казахстанцев

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:47 Фото: akorda.kz
10 ноября 2026 года Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, указом главы государства за большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны награждены:

почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"

  • Құрманбайұлы Шерубай – вице-президент ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана;

орден "Ел бірлігі"

  • Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – член центрального совета ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана;

орден "Құрмет"

  • Габерман Эльдана Александровна – солистка Центрального ансамбля Министерства обороны
  • Данченко Анна Александровна – преподаватель НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", город Алматы
  • Манкеева Жамал Айткалиевна – главный научный сотрудник РГП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова", город Алматы
  • Рысберген Қыздархан Құрмашқызы – главный научный сотрудник РГП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова", город Алматы;

медаль "Ерен еңбегі үшін"

  • Кузнецов Максим Александрович – учитель КГУ "Кустовская основная школа", Кызылжарский район Северо-Казахстанской области
  • Аубакиров Ержан Бейсембекович – президент международного общественного фонда "Білім Орда", город Астана
  • Әбілқасымов Бекзада Пәкизадаұлы – главный юрист группы компаний "Bilim Group", город Астана
  • Құрманжан Анар – руководитель проекта компании "BMG UpSkill", город Астана;

медаль "Шапағат"

  • Кравчук Евгений Анатольевич – учитель КГУ "Средняя школа имени Юрия Гагарина", Байзакский район Жамбылской области"
  • Лагуткина Юлия Николаевна – преподаватель казахского языка, город Кокшетау
  • Пимичева Анель Витальевна – редактор телеканала "Qostanai TV", Костанайская область
  • Фролов Александр Игоревич – музыкант, певец, Костанайская область.

10 ноября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі". Во время своей речи он высказался о роли казахского языка, о необходимости обновить орфографический словарь; а также о значении проекта "Народная стройка".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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