Президент вручил госнаграды ряду казахстанцев

10 ноября 2026 года Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, указом главы государства за большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны награждены:

почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"

Құрманбайұлы Шерубай – вице-президент ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана;

орден "Ел бірлігі"

Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – член центрального совета ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана;

орден "Құрмет"

Габерман Эльдана Александровна – солистка Центрального ансамбля Министерства обороны

Данченко Анна Александровна – преподаватель НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", город Алматы

Манкеева Жамал Айткалиевна – главный научный сотрудник РГП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова", город Алматы

Рысберген Қыздархан Құрмашқызы – главный научный сотрудник РГП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова", город Алматы;

медаль "Ерен еңбегі үшін"

Кузнецов Максим Александрович – учитель КГУ "Кустовская основная школа", Кызылжарский район Северо-Казахстанской области

Аубакиров Ержан Бейсембекович – президент международного общественного фонда "Білім Орда", город Астана

Әбілқасымов Бекзада Пәкизадаұлы – главный юрист группы компаний "Bilim Group", город Астана

Құрманжан Анар – руководитель проекта компании "BMG UpSkill", город Астана;

медаль "Шапағат"

Кравчук Евгений Анатольевич – учитель КГУ "Средняя школа имени Юрия Гагарина", Байзакский район Жамбылской области"

Лагуткина Юлия Николаевна – преподаватель казахского языка, город Кокшетау

Пимичева Анель Витальевна – редактор телеканала "Qostanai TV", Костанайская область

Фролов Александр Игоревич – музыкант, певец, Костанайская область.

10 ноября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі". Во время своей речи он высказался о роли казахского языка, о необходимости обновить орфографический словарь; а также о значении проекта "Народная стройка".