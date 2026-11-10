Президент вручил госнаграды ряду казахстанцев
Фото: akorda.kz
10 ноября 2026 года Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны, сообщает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, указом главы государства за большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны награждены:
почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"
- Құрманбайұлы Шерубай – вице-президент ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана;
орден "Ел бірлігі"
- Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – член центрального совета ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана;
орден "Құрмет"
- Габерман Эльдана Александровна – солистка Центрального ансамбля Министерства обороны
- Данченко Анна Александровна – преподаватель НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", город Алматы
- Манкеева Жамал Айткалиевна – главный научный сотрудник РГП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова", город Алматы
- Рысберген Қыздархан Құрмашқызы – главный научный сотрудник РГП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова", город Алматы;
медаль "Ерен еңбегі үшін"
- Кузнецов Максим Александрович – учитель КГУ "Кустовская основная школа", Кызылжарский район Северо-Казахстанской области
- Аубакиров Ержан Бейсембекович – президент международного общественного фонда "Білім Орда", город Астана
- Әбілқасымов Бекзада Пәкизадаұлы – главный юрист группы компаний "Bilim Group", город Астана
- Құрманжан Анар – руководитель проекта компании "BMG UpSkill", город Астана;
медаль "Шапағат"
- Кравчук Евгений Анатольевич – учитель КГУ "Средняя школа имени Юрия Гагарина", Байзакский район Жамбылской области"
- Лагуткина Юлия Николаевна – преподаватель казахского языка, город Кокшетау
- Пимичева Анель Витальевна – редактор телеканала "Qostanai TV", Костанайская область
- Фролов Александр Игоревич – музыкант, певец, Костанайская область.
10 ноября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі". Во время своей речи он высказался о роли казахского языка, о необходимости обновить орфографический словарь; а также о значении проекта "Народная стройка".
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