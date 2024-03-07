Женщины в Атырау и Актобе 8 марта смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

В честь Международного женского дня 8 Марта проезд для женщин в общественном транспорте будет бесплатным в Атырау и Актобе, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что в акимате Атырау сообщили, что на Международный женский день проезд для женщин в общественном транспорте города, а также в пригородных маршрутах будет бесплатным.

Автобусы будут курсировать по обычному расписанию с 07:00 до 20:00.

По информации издания, также в праздничный день бесплатным проезд будет для жительниц Актобе.

"А вот в акимате Уральска на вопрос редакции об акции для женщин 8 марта ответили, что бесплатного проезда в этот день не будет", – говорится в сообщении.

4 марта сообщалось, что 8 марта проезд для женщин в общественном транспорте будет бесплатным в Актау.