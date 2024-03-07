Женщины в Атырау и Актобе 8 марта смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
Фото: pixabay
В честь Международного женского дня 8 Марта проезд для женщин в общественном транспорте будет бесплатным в Атырау и Актобе, сообщает Zakon.kz.
Издание "Мой город" пишет, что в акимате Атырау сообщили, что на Международный женский день проезд для женщин в общественном транспорте города, а также в пригородных маршрутах будет бесплатным.
Автобусы будут курсировать по обычному расписанию с 07:00 до 20:00.
По информации издания, также в праздничный день бесплатным проезд будет для жительниц Актобе.
"А вот в акимате Уральска на вопрос редакции об акции для женщин 8 марта ответили, что бесплатного проезда в этот день не будет", – говорится в сообщении.
4 марта сообщалось, что 8 марта проезд для женщин в общественном транспорте будет бесплатным в Актау.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript