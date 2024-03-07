Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

РГП "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 8-10 марта в 12 областях республики и Астане. По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются сильный ветер, туман и возможные подтопления, сообщает Zakon.kz.

Днем в центре Мангистауской области ожидается временами сильный дождь.

На севере, востоке Актюбинской области и Актобе ожидается туман.

В Астане ожидается ночью и утром туман.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается туман, днем гололед. В Павлодаре ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман.



В Абайской области 8 марта днем на западе, севере, днем 9 марта на западе, севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег). 10 марта прогнозируются осадки, на западе, севере области временами сильные осадки (преимущественно дождь). Также ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-10 марта на западе, севере, в центре области до 15-20 м/с, 10 марта порывы до 23-28 м/с. В период 9-10 марта ожидается повышение температуры воздуха ночью от -3-8°С до -2+3°С, днем до +2+7°С.



В Жамбылской области в связи с прогнозом сильных дождей и повышением температурного фона, 9 марта 2024 года в Сарысуском, Таласском и Жуалынском районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.

Также 9 марта днем на северо-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Днем на северо-западе, юге, в горных районах области – гроза. 10 марта на юге, в горных районах области ожидается туман. 8-10 марта ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 8 марта днем, 9-10 марта сутки до 15-20 м/с, 9 марта порывы до 23-28 м/с. В Таразе 9 марта днем ожидается гроза. 10 марта ночью и утром туман. 9 марта ожидается ветер юго-западный, утром и днем до порывы 15-20 м/с, временами до 23 м/с.



9-10 марта прогнозируются обильные осадки в виде дождя и повышение температурного фона в северных и северо-восточных районах Восточно-Казахстанской области (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай). В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние. Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям. При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а так же находящихся в пойменных участках реки.

В Восточно-Казахстанской области 9 марта днем на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), 10 марта осадки, на севере, востоке области временами сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9 марта на севере, востоке области 15-20 м/с, 10 марта на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В период 9-10 марта ожидается повышение температуры воздуха ночью от -5-10°С до -2+3°С, днем от 0+5°С до +3+8°С.



9 марта в Кызылординской области ожидается дождь, на юго-востоке области сильный дождь. Ветер юго-западный до 15-20 м/с, на юго-востоке области временами до 25 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0+5°С, днем 8 марта повышение до +12+17°С, 9 марта небольшое понижение до +8+13°С.

9 марта в Туркестанской области ожидается дождь, утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области сильный дождь, гроза. 10 марта на юге, в горных районах области ожидается дождь, ночью в горных районах области сильный дождь. Ветер 9 марта юго-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области до 15-20 м/с, утром и днем порывы до 23-28 м/с, на горных перевалах области временами 30 м/с и более. Повышение температуры воздуха ночью до +5+10°С, днем 8 марта повышение до +15+20°С, 9 марта небольшое понижение до +10+15°С. В Шымкенте, Туркестане 9 марта ожидается дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15-20 м/с, утром и днем порывы 23 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до +5+7°С, днем 8 марта повышение до +18+20°С, 9 марта понижение до +10+12°С.

О том, какая будет погода в трех мегаполисах 8 марта можно узнать здесь.