Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В девяти областях страны объявили штормовое предупреждение на 18 марта

облака, молния, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 17:56 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 18 марта. По прогнозам синоптиков, в ряде регионов Казахстана ожидается сильный ветер и туман, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области и в областном центре – Караганде – ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер на севере, востоке области – 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юге, севере, востоке области ожидается туман. В Уральске также ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер, днем на севере, в центре области порывы достигнут 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Ветер ночью в центре, днем на юге области до 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается осадки (дождь, снег), на севере, юге области гололед. На западе, юге области туман. Ветер до 9-14, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается осадки (дождь, снег), ночью и утром туман.

Днем на западе, юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, юге области туман.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер до 23-28 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какая в целом будет погода по Казахстану 18 марта.

Читайте также

начало весны
Какая погода ожидает казахстанцев 18 марта
масленица, Парк сказаний народов Казахстана
С самоваром, блинами и играми: как алматинцы отмечают окончание масленичной недели
Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня
Мухит Турсынали
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Астана
В двух мегаполисах страны произошли пожары
снег и дождь в марте на Наурыз
Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: