В девяти областях страны объявили штормовое предупреждение на 18 марта

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 18 марта. По прогнозам синоптиков, в ряде регионов Казахстана ожидается сильный ветер и туман, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области и в областном центре – Караганде – ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер на севере, востоке области – 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юге, севере, востоке области ожидается туман. В Уральске также ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер, днем на севере, в центре области порывы достигнут 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Ветер ночью в центре, днем на юге области до 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается осадки (дождь, снег), на севере, юге области гололед. На западе, юге области туман. Ветер до 9-14, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается осадки (дождь, снег), ночью и утром туман.

Днем на западе, юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, юге области туман.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер до 23-28 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какая в целом будет погода по Казахстану 18 марта.