В Астане и трех городах прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В субботу, 9 марта, синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в столице и еще трех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

По данным специалистов, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, Алматы, Уральске и ночью в Астане. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Также в "Казгидромете" выпустили штормовое предупреждение на 9 марта. Синоптики прогнозируют по Казахстану снег, дождь и сильный ветер.

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