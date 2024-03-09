В МЧС РК рассказали о ситуации в Абайской области

По данным МЧС РК в Абайской наблюдается скопление талых вод из-за резкого таяния снега на Тарбагатайском горном хребте. Из-за талых вод произошел перелив через дорожное полотно в 11 км. от села Маканчи. Движение приостановлено, специалисты работают, сообщает Zakon.kz

Как отметили в ведомстве, в данное время ведётся мониторинг. Угрозы подтопления населенным пунктам нет.

"Сегодня, около 20:00 часов, в связи с потеплением и быстрым таянием снега с хребта Тарбагатай, в селе Бахты наблюдается скопление талых вод вдоль автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен - Бахты (граница КНР)" на 181 -183 км. По словам специалистов, длина скопления составляет 2 км.

"На участке расположены водопропускные железобетонные трубы в количестве 7 штук и один мост, которые работают в напорном режиме. Круглосуточное наблюдение за дорогой обеспечивают 10 человек и 4 единицы техники: 1 единица ДРС, 1 единица погрузчика и 2 единицы самосвалов", - сообщили в АО НК "КазАвтоЖол".

Силами ДП области Абай осуществляется объезд с выставлением запрещающих знаков.

"На месте от МИО работают около 50 человек и 4 единицы техники. Дополнительно к месту направлены силы оперативно-спасательного отряда города Аягоз и пожарной части села Маканчи в количестве 12 человек и 7 единиц техники (плавсредства, мотопомпы). Кроме того, из города Семей направлены около 25 человек и более 10 единиц техники от ДЧС области Абай", - сообщили в министерстве.

Ранее синоптики предупреждали о возможных паводках и в Восточном Казахстане.



