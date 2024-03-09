Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В МЧС РК рассказали о ситуации в Абайской области

В МЧС РК рассказали о ситуации в Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 03:06 Фото: pixabay
По данным МЧС РК в Абайской наблюдается скопление талых вод из-за резкого таяния снега на Тарбагатайском горном хребте. Из-за талых вод произошел перелив через дорожное полотно в 11 км. от села Маканчи. Движение приостановлено, специалисты работают, сообщает Zakon.kz

Как отметили в ведомстве, в данное время ведётся мониторинг. Угрозы подтопления населенным пунктам нет.

"Сегодня, около 20:00 часов, в связи с потеплением и быстрым таянием снега с хребта Тарбагатай, в селе Бахты наблюдается скопление талых вод вдоль автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен - Бахты (граница КНР)" на 181 -183 км. По словам специалистов, длина скопления составляет 2 км.

"На участке расположены водопропускные железобетонные трубы в количестве 7 штук и один мост, которые работают в напорном режиме. Круглосуточное наблюдение за дорогой обеспечивают 10 человек и 4 единицы техники: 1 единица ДРС, 1 единица погрузчика и 2 единицы самосвалов", - сообщили в АО НК "КазАвтоЖол".

Силами ДП области Абай осуществляется объезд с выставлением запрещающих знаков. 

"На месте от МИО работают около 50 человек и 4 единицы техники. Дополнительно к месту направлены силы оперативно-спасательного отряда города Аягоз и пожарной части села Маканчи в количестве 12 человек и 7 единиц техники (плавсредства, мотопомпы). Кроме того, из города Семей направлены около 25 человек и более 10 единиц техники от ДЧС области Абай", - сообщили в министерстве.

Ранее синоптики предупреждали о возможных паводках и в Восточном Казахстане.


Читайте также

пожар на СТО
В Костанае потушили разгоревшийся пожар на СТО
пожар на СТО
Два человека пострадали в крупном пожаре на СТО в Костанае
пожар в магазине
Крупный пожар разгорелся в магазине Кызылорды
Елена Вебер
Абайская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
идет снег
Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Казахстан и Саудовская Аравия подписали соглашение о строительстве ветроэлектростанции
Казахстан и Саудовская Аравия подписали соглашение о строительстве ветроэлектростанции
актер
Звезда "Слова пацана" выставил ценник на фотографии с фанатами в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: