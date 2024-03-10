Две трассы закрыли в двух областях Казахстана

Фото: МЧС РК

По состоянию на 18:00 10 марта 2024 года введено ограничение на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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