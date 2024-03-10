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Две трассы закрыли в двух областях Казахстана

Две трассы закрыли в двух областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 18:52 Фото: МЧС РК
По состоянию на 18:00 10 марта 2024 года введено ограничение на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кызылординская область – одна автодорога общей протяженностью 204 км. (ухудшение погодных условий в Улытауской области):

  • Кызылорда – Павлодар – г. Кызылорда – гр. Улытауской обл. (для всех видов автотранспорта).

Улытауская область – одна автодорога общей протяженностью 208 км. (дождь гололед):

  • Кызылорда – Павлодар – гр. Кызылординской обл. – п. Талап (для всех видов автотранспорта).

На автодорогах республиканского значения задействованы 310 единиц техники и 535 человек.

Ранее сообщалось, что из-за резкого потепления на автодороге Жезказган – Кызылорда затруднено движение автотранспорта. Как сообщили в Управлении автомобильных дорог и пассажирских перевозок Улытауской области, к 12:00 10 марта всего было отбуксировано 75 автомобилей.

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