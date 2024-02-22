Автодороги закрыли из-за непогоды в двух областях Казахстана
Фото: МЧС РК
По состоянию на 18:00 22 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на двух автодорогах республиканского значения в двух областях, сообщает Zakon.kz.
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау):
- "Жезказган-Петропавловск" – гр.обл.Улытау – г.Аркалык (для всех видов).
Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 км. (сильный ветер, понижение температуры воздуха):
"Жезказган – Петропавловск" – п.Улытау – гр.Костанайской обл. (для всех видов).
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 631 единиц техники и 1389 человек.
Ранее стало известно, когда в Казахстане отступят лютые холода. Согласно прогнозу, по Казахстану начнет постепенно теплеть с 23-24 февраля 2024 года. Позже всех это ощутят восточные районы, куда смещается арктический антициклон.
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