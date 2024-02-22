Автодороги закрыли из-за непогоды в двух областях Казахстана

Фото: МЧС РК

По состоянию на 18:00 22 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на двух автодорогах республиканского значения в двух областях, сообщает Zakon.kz.

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