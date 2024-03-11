Арай Уразова получила должность вице-министра просвещения
Об этом 11 марта 2024 года заявили в пресс-службе главы правительства.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Уразова Арай Асылбековна назначена вице-министром просвещения", – говорится в сообщении.
Арай Уразова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, Евразийский гуманитарный институт им. А. К. Кусаинова.
Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начала в 2009 году IT-менеджером в коммерческой структуре.
С 2011 по 2018 гг. была ведущим специалистом, главным специалистом ряда структурных подразделений, тестировщиком, аналитиком, бизнес-аналитиком проектного офиса АО "Национальные информационные технологии".
2018-2020 гг. – главный аналитик офиса управления данными, главный менеджер проектов АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
В 2020-2021 гг. – заместитель директора департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
С 2021 год по настоящее время занимала должность заместителя председателя правления АО "Национальные информационные технологии".