Арай Уразова получила должность вице-министра просвещения

Арай Уразова назначена вице-министром просвещения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 марта 2024 года заявили в пресс-службе главы правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Уразова Арай Асылбековна назначена вице-министром просвещения", – говорится в сообщении.

Арай Уразова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, Евразийский гуманитарный институт им. А. К. Кусаинова.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начала в 2009 году IT-менеджером в коммерческой структуре.

С 2011 по 2018 гг. была ведущим специалистом, главным специалистом ряда структурных подразделений, тестировщиком, аналитиком, бизнес-аналитиком проектного офиса АО "Национальные информационные технологии".

2018-2020 гг. – главный аналитик офиса управления данными, главный менеджер проектов АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

В 2020-2021 гг. – заместитель директора департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С 2021 год по настоящее время занимала должность заместителя председателя правления АО "Национальные информационные технологии".