В ботсаду Алматы зацвели подснежники

Cотрудники Главного ботанического сада Алматы поделились с подписчиками на странице в Instagram хорошей новостью: в саду расцвели подснежники, сообщает Zakon.kz.

"Теперь точно можем сказать, что наступила весна! Ведь мы наконец дождались цветения галантусов в ботсаду или, как их по-другому называют, подснежников", – сказано в сообщении.

Также отмечено, что на самом деле первые робкие ростки этих цветов появились еще в середине января, однако наступившие холода и обильный снег не дали им расцвести в полной мере.

"Если вы тоже хотите увидеть галантусы в ботсаду и насладиться их красотой, записывайтесь на экскурсию с гидом по телефону +7 708 970 58 66. Профессиональный гид проведет вам обзорную экскурсию по ботсаду, расскажет интересные факты о подснежниках и покажет, где они растут". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Стоит напомнить, что галантусы занесены в Красную книгу Казахстана.

"Просим бережно относиться к ним, не ходить по газонам и полянкам и тем более не срывать цветы. Уничтожение краснокнижных видов растений грозит наказанием в виде штрафа и даже лишением свободы до трех лет. Пожалуйста, наслаждайтесь красотой первоцветов на расстоянии". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

С такой просьбой ботсад обращается не просто так. Еще осенью 2023 года любопытные посетители вытоптали газон. Тогда ажиотаж вызвали цветущие гортензии.

"Люди не задумываясь уничтожают красоту и результаты нелегкого труда! Таких нарушителей не останавливают никакие запрещающие таблички и охранники. А ведь свободный доступ к гортензиям есть под большой ивой, если идти вверх по центральной аллее", – говорилось в заявлении.

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