Казахстанец продавал запрещенную табачную продукцию

Табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки сбывал житель Уральска. Об этом 12 марта заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

По данному факту Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела.

"Общее количество незаконных табачных изделий составило более 136 тыс. пачек на сумму более 94 млн тенге. Установлено, что указанный гражданин в мае 2023 года приобрел табачную продукцию различных наименований производства Объединенных Арабских Эмиратов и Германии без двухмерной цифровой марки", – говорится в сообщении.

При этом, как отметили в ведомстве, он реализовал данную продукцию по различным торговым точкам Уральска, нарушив требования Закона РК "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий", Налогового кодекса РК, которые запрещают оборот табачной продукции без двухмерной цифровой марки.

"Судом он признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства – "сигареты" – обращены в доход государства". Пресс-служба АФМ РК

Казахстанцев, которым стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, агентство попросило сообщить об этом в Telegram-бот АФМ Insider.

"Анонимность гарантируется. Call-center: 1458", – добавили в пресс-службе АФМ РК.

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11 марта 2024 года стало известно, что житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и оказания услуг. По данным АФМ, в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге.