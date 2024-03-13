Первый отечественный ИИ-ассистент бухгалтера появился в Казахстане

Подчас непросто найти ответы на вопросы по бухгалтерии, праву и налогам. Более того, в огромном вале информации нужно еще суметь отделить актуальные данные от устаревших, ведь законы и кодексы регулярно перерабатываются. Zakon.kz расскажет, какое решение проблемы нашли в Казахстане.

Технологии не стоят на месте, сейчас благодаря автоматическим инструментам представителям самых разных специальностей удалось повысить скорость работы, упростить задачи и снизить количество ошибок.

Позитивные изменения затронули и бухгалтерскую сферу. Например, крупнейшая информационная система "Бухгалтер" разработала сервис "Параграф Ассистент". Системе достаточно корректно поставить задачу, чтобы уже через несколько минут получить обоснованный и точный ответ со всеми деталями. Умный помощник пригодится, в первую очередь, бухгалтерам, индивидуальным предпринимателям, кадровым специалистам и руководителям. Впрочем, со временем воспользоваться его услугами сможет любой желающий.

Как рассказала аудитор и профессиональный бухгалтер, налоговый консультант I категории Марина Рызабаева, "Ассистент" позволяет не искать информацию и не проверять ее актуальность вручную:

"Это практически переход на новый уровень управления бухгалтерскими и юридическими процессами. Ведь правовая и справочная информация с "Ассистентом" находится на расстоянии одного запроса. Это уже не гигабайты данных, в которых необходимо скрупулезно отыскать все мелкие детали, которые бывают очень важны, а точный и быстрый ответ с пояснениями в кратчайшие сроки".

По ее словам, ответы системы надежны, потому что при их генерации учитываются актуальность данных из ряда источников, релевантность запроса, юридическая сила документов, на которые сервис ссылается. Вдобавок ИИ интегрирован с несколькими достоверными базами данных.

"Однако необходимо помнить, что предоставленный ответ сервиса носит рекомендательный характер. Если полученный ответ не устроил, нужно перейти по кнопке "Ответ не устроил" и выбрать другой вид консультации — письменный или по телефону", - отмечает Рызабаева.

Защита данных и соблюдение нормативных требований обеспечиваются благодаря учетной записи "Параграф". Все заданные вопросы хранятся в личном кабинете, доступ к ним имеется только у вас. Работа с сервисом полностью сохраняет конфиденциальность.

Для работы ИИ не требует установки никаких дополнительных программ.

"Вы можете начать работу с "Ассистентом" в любой момент с учетной записью в ИС "Бухгалтер". А для начала работы достаточно нажать кнопку "Задайте ваш вопрос специалисту". Количество вопросов, которое можно задать таким образом, зависит от вашего статуса в ИС. Планируется, что позже получить доступ и задать свой вопрос сможет кто угодно", - говорит бухгалтер.

При использовании сервиса ответ на вопрос в сфере бухгалтерии, налогов или права будет представлен в сжатом виде, при этом разъяснение излагается простым, понятным языком (русским или казахским — на выбор пользователя). Все тонкости, детали и дополнения законов будут учтены при составлении ответа.

На какие источники ссылается "Ассистент":

база сервиса "Консалтинг", где пользователи задают вопросы и получают ответ от экспертов в области налогового или бухгалтерского учета, а также от аудиторов и специалистов по кадровому делу;

документы раздела "Вопрос-ответ" сайта online.zakon.kz;

законы и Кодексы РК;

аналитические материалы;

письма, ответы государственных органов, организаций, нацкомпаний;

портал ПравМедиа.

Этот список впоследствии дополнят.

"Параграф Ассистент" создан специально для тех, кто стремится к точности и эффективности в управлении юридическими и финансовыми аспектами своего бизнеса, подчеркивают разработчики. Теперь обширный комплекс правовой, разъяснительной и справочной информации всегда под рукой и доступен в максимально удобном виде за считанные минуты.

Подписчики ИС "Бухгалтер" могут начать работу с "Ассистентом" прямо сейчас.