В Актюбинской области поезд попал в снежный плен
Фото: pxhere
Несмотря на календарную весну, в Актюбинской области по-прежнему много снега. Обилие осадков стало препятствием для поезда, сообщает Zakon.kz.
Видео, на кадрах которого поезд застрял в снегу, было опубликовано в социальных сетях.
После просмотра комментаторы задаются лишь одним вопросом: "Где техника и спецслужбы?"
Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО "НК "КТЖ" дали пояснения касательно ролика.
Отмечено, что данный железнодорожный участок протяженностью 10 км принадлежит частной компании.
"КТЖ не несет ответственности за очистку и содержание путей на этой ветке. На занесенном снегом пути остановился поезд для перевозки работников частной компании".АО "НК "КТЖ"
Также сказано, что путь был очищен и через 30 мин поезд отправился.
Ранее в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" заявили, что на Наурыз мейрамы будут запущены дополнительные поезда и электропоезда.
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