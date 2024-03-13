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В Актюбинской области поезд попал в снежный плен

В Актюбинской области поезд попал в снежный плен, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 12:09 Фото: pxhere
Несмотря на календарную весну, в Актюбинской области по-прежнему много снега. Обилие осадков стало препятствием для поезда, сообщает Zakon.kz.

Видео, на кадрах которого поезд застрял в снегу, было опубликовано в социальных сетях.

После просмотра комментаторы задаются лишь одним вопросом: "Где техника и спецслужбы?"

Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО "НК "КТЖ" дали пояснения касательно ролика.

Отмечено, что данный железнодорожный участок протяженностью 10 км принадлежит частной компании.

"КТЖ не несет ответственности за очистку и содержание путей на этой ветке. На занесенном снегом пути остановился поезд для перевозки работников частной компании".АО "НК "КТЖ"

Также сказано, что путь был очищен и через 30 мин поезд отправился.

Ранее в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" заявили, что на Наурыз мейрамы будут запущены дополнительные поезда и электропоезда.

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