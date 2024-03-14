В Минздраве не оценили идею снизить взносы в Фонд медстрахования для ведущих здоровый образ жизни

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах сената 14 марта прокомментировал предложение депутата Мажилиса снизить суммы взносов в Фонд медстрахования для тех, кто ведет здоровый образ жизни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Накануне, 13 марта, на пленарном заседании Мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев предложил снизить суммы взносов в Фонд социального медицинского страхования для тех, кто ведет здоровый образ жизни и в целом следит за своим здоровьем. Журналисты поинтересовались у Султангазиева, насколько это возможно.

"В рамках нашей системы солидарного обязательного социально-медицинского страхования предполагается только унитарное, для всех работников, работодателей, для всего населения, единые стандарты, единые ставки взносов и отчислений. Соответственно, то, что вчера было предложено внедрить отдельные индивидуальные счета, как, например, это сделано только в одной стране мире, в Сингапуре. Во всех остальных странах имеется вот такая солидарная страховая ответственность. Соответственно, в нашей системе не предполагается внедрение отдельных процентных ставок или отдельного индивидуального счета", – заявил в ответ вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

По его словам, разделение счетов может привести к недоступности дорогостоящих медицинских услуг.

"Если разделить этот единый фонд по отдельным индивидуальным счетам, человек, который сегодня оплачивает сравнительно незначительную сумму, завтра, когда необходимо, будет получать дорогостоящую медицинскую помощь, достаточно дорогостоящую, например, та же замена тазобедренного сустава стоит от 1,5 млн тенге, или введение стента (на сердце - прим. ред.), особенно с лекарственными средствами, тоже стоит от 1,5 до 2 млн тенге. Некоторые операции по трансплантации стоят 10 млн тенге, и, соответственно, практически набрать эту сумму нереально. В этой связи у нас система называется и по принципам работы солидарности единого пула, где складываются: "вносят все, потребляют по нуждам", - резюмировал он.

30 ноября 2023 года депутат Елнур Бейсенбаев предложил ввести административную ответственность для тех, кто пропагандирует отказ от прививок.