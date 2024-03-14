Снежный коллапс парализовал работу аэропорта Алматы
Фото: pixabay
Вылеты из аэропорта 14 марта временно приостановили из-за бушующего снегопада с сильным ветром в Алматы, сообщает Zakon.kz.
По информации аэропорта Алматы, в связи со сложными погодными условиями временно невозможно производить противообледенительную обработку.
"До улучшения метеоусловий приостановлены вылеты из Алматы. Также сообщаем, что с 19:00 по местному времени аэропорт Алматы закрывается на прилет. Международный аэропорт Алматы возобновит свою деятельность, как только улучшатся погодные условия", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что из-за снегопада на дорогах Алматы образовались 11-балльные пробки.
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