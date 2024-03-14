Снежный коллапс парализовал работу аэропорта Алматы

Фото: pixabay

Вылеты из аэропорта 14 марта временно приостановили из-за бушующего снегопада с сильным ветром в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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