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Снежный коллапс парализовал работу аэропорта Алматы

Снежный коллапс парализовал работу аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 18:48 Фото: pixabay
Вылеты из аэропорта 14 марта временно приостановили из-за бушующего снегопада с сильным ветром в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации аэропорта Алматы, в связи со сложными погодными условиями временно невозможно производить противообледенительную обработку.

"До улучшения метеоусловий приостановлены вылеты из Алматы. Также сообщаем, что с 19:00 по местному времени аэропорт Алматы закрывается на прилет. Международный аэропорт Алматы возобновит свою деятельность, как только улучшатся погодные условия", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за снегопада на дорогах Алматы образовались 11-балльные пробки. 


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