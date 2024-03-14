Два самолета, летевших в Алматы, приземлились в аэропорту Астаны из-за снегопада

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Два самолета, летевших из Костаная и Павлодара в Алматы, приземлились в аэропорту Астаны из-за снегопада, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Астаны. "Рейс КС 7142, вылетевший по маршруту Костанай – Алматы, рейс КС 7132, вылетевший по маршруту Павлодар – Алматы, временно приземлились в Международном аэропорту Астаны из-за неблагоприятных погодных условий в Алматы", – говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что шесть рейсов Астана – Алматы задерживаются. "В настоящее время аэропорт Алматы открыт для приема прилетающих рейсов. Из столичного аэропорта в Алматы начнут выполняться отложенные рейсы. В момент задержки рейсов в столичном аэропорту представители авиакомпании и сотрудники аэропорта установили коммуникации с пассажирами и оказали услуги для доступа к необходимой информации. Представители авиакомпании обеспечили пассажиров прохладительными и горячими напитками, легким питанием", – сообщили в столичном аэропорту. Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы возобновил работу. Читайте также Фонд "Самрук-Қазына" передал в сельскую амбулаторию рентген-аппарат стоимостью 35 млн тенге Трассы закрыли из-за снегопада и метели в четырех областях Казахстана Аэропорт Алматы возобновил работу

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