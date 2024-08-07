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Аэропорт Астаны проверят после инцидентов с самолетами

Аэропорт Астаны проверят после инцидентов с самолетами, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 13:07 Фото: pexels
Аэропорт Астаны проверят после случаев повреждения самолетов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации 7 августа 2024 года.

"По поручению Министерства транспорта Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекцию столичного аэропорта в связи с участившимися в последнее время инцидентами повреждений воздушных судов", – сообщили в ведомстве.

За неделю в столичном аэропорту произошло два случая повреждения воздушных бортов. В первом случае – авиакомпании SCAT, во втором – FlyArystan. Из-за произошедшего обе авиакомпании заявили о негативных финансовых последствиях, а также о задержках рейсов.

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Ирина Капитанова
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