Аэропорт Астаны проверят после инцидентов с самолетами

Аэропорт Астаны проверят после случаев повреждения самолетов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации 7 августа 2024 года.

"По поручению Министерства транспорта Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекцию столичного аэропорта в связи с участившимися в последнее время инцидентами повреждений воздушных судов", – сообщили в ведомстве.

За неделю в столичном аэропорту произошло два случая повреждения воздушных бортов. В первом случае – авиакомпании SCAT, во втором – FlyArystan. Из-за произошедшего обе авиакомпании заявили о негативных финансовых последствиях, а также о задержках рейсов.