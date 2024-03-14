Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сильные осадки, туман и пыльная буря: прогноз погоды на 15 марта от "Казгидромета"

Сильные осадки, туман и пыльная буря: прогноз погоды на 15 марта от &quot;Казгидромета&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 18:02 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам в пятницу, 15 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут осадки (дождь и снег), а в горных районах Алматинской и Жетысуской областей ночью ожидаются сильные осадки.

"Лишь на западе, юго-западе Казахстана под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке, в центре – низовая метель, на юге, в центре – гололед, на западе – пыльная буря".РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, какой будет погода в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

  • в Астане – переменная облачность, ночью небольшой снег, днем – снег, поземок. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью –9-11°С, днем –5-7°С;
  • в Алматы – переменная облачность, ночью и утром – снег, временами сильный, туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью –6-8°С, днем 0+2°С;
  • в Шымкенте – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью –8-10°С, днем +7+9°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 18:02
Алматинцев попросили уменьшить скорость на дорогах
, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 18:02

Ранее сообщалось, что Алматы вновь заваливает снегом, из-за чего на дорогах южной столицы образовались 11-балльные пробки.

Читайте также

принято решение суда
Замакима арестовали за езду в пьяном виде в Актюбинской области
11-балльные пробки образовались на дорогах Алматы
11-балльные пробки образовались на дорогах Алматы
животные, питомник, Казахстан
Ашимбаев об эвтаназии бродячих животных: Надо следовать принципам гуманного отношения
Динара Халдарова
Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
В Алматы начали сносить жилой комплекс &quot;Мечту&quot;
В Алматы начали сносить жилой комплекс "Мечта"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: