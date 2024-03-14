Сильные осадки, туман и пыльная буря: прогноз погоды на 15 марта от "Казгидромета"

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам в пятницу, 15 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут осадки (дождь и снег), а в горных районах Алматинской и Жетысуской областей ночью ожидаются сильные осадки.

"Лишь на западе, юго-западе Казахстана под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке, в центре – низовая метель, на юге, в центре – гололед, на западе – пыльная буря". РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, какой будет погода в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

в Астане – переменная облачность, ночью небольшой снег, днем – снег, поземок. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью –9-11°С, днем –5-7°С;

– переменная облачность, ночью небольшой снег, днем – снег, поземок. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью –9-11°С, днем –5-7°С; в Алматы – переменная облачность, ночью и утром – снег, временами сильный, туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью –6-8°С, днем 0+2°С;

– переменная облачность, ночью и утром – снег, временами сильный, туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью –6-8°С, днем 0+2°С; в Шымкенте – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью –8-10°С, днем +7+9°С.

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Ранее сообщалось, что Алматы вновь заваливает снегом, из-за чего на дорогах южной столицы образовались 11-балльные пробки.