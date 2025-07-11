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Экономика и бизнес

В Казахстане запустят масштабную цифровизацию бюджета

Казахстан, запуск, масштабная цифровизация бюджета, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 09:12 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по реализации пилотных проектов, связанных с маркировкой и отслеживанием денег с помощью цифрового тенге. Также был рассмотрен ход внедрения национальной цифровой валюты в процессы государственного расходования, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы главы правительства, председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что на сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге.

Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре 2025 года планируется ее полноценный запуск.

Фото: primeminister.kz

Как доложил руководитель цифровой трансформации Национального банка Бинур Жаленов, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям.

В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней.

Кроме того, маркировка средств на ремонт дорог апробирована на примере проектов Павлодар-Атырау и Мукур-Кульсары. Также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда, включая строительство участка железной дороги Достык-Мойынты и газопровода Талдыкорган-Ушарал.

В перспективе – реализация таких проектов, как газопровод "Бейнеу-Бозой-Шымкент", газосепарационный комплекс и участок ж/д "Бахты-Аягоз". Кроме того, в рамках программы микрокредитования "Ауыл Аманаты" успешно протестирован механизм временного блокирования средств.

Стоит уточнить, что внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях:

  • сделки с недвижимостью и автотранспортом,
  • школьное питание,
  • закупки дорогостоящих товаров,
  • а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.

Внимание уделено и совершенствованию нормативно-правовой базы.

На сегодня подготовлены поправки в закон "О платежах и платежных системах", включая введение понятия цифрового счета и иных сопутствующих норм.

Премьер-министр подчеркнул ключевые преимущества цифрового тенге – возможность программируемости и маркировки, что позволяет отслеживать движение средств и предотвращать нецелевое использование

"По поручению главы государства поэтапно реализуются пилотные проекты по маркировке и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. Цифровой тенге обеспечит полную прозрачность и системный контроль за целевым использованием бюджетных средств. Для эффективного масштабирования маркировки денег необходимо обеспечить своевременную интеграцию информационных систем с платформой "Цифрового тенге". Также требуется проработать соответствующую нормативную правовую базу. Внедрение механизма "окрашенных денег" должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат "цифрового тенге" не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета".Олжас Бектенов

По итогам совещания премьер-министр поручил государственным органам совместно с Национальным банком и заинтересованными организациями разработать Дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики.

Ранее сообщалось, что из резерва правительства выделено порядка 3,6 млрд тенге на завершение реконструкции 9,2 км магистральных тепловых сетей Актау Мангистауской области. Соответствующее постановление подписано премьер-министром.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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