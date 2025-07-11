В Казахстане запустят масштабную цифровизацию бюджета
Так, по данным пресс-службы главы правительства, председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что на сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге.
Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре 2025 года планируется ее полноценный запуск.
Фото: primeminister.kz
Как доложил руководитель цифровой трансформации Национального банка Бинур Жаленов, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям.
В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней.
Кроме того, маркировка средств на ремонт дорог апробирована на примере проектов Павлодар-Атырау и Мукур-Кульсары. Также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда, включая строительство участка железной дороги Достык-Мойынты и газопровода Талдыкорган-Ушарал.
В перспективе – реализация таких проектов, как газопровод "Бейнеу-Бозой-Шымкент", газосепарационный комплекс и участок ж/д "Бахты-Аягоз". Кроме того, в рамках программы микрокредитования "Ауыл Аманаты" успешно протестирован механизм временного блокирования средств.
Стоит уточнить, что внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях:
- сделки с недвижимостью и автотранспортом,
- школьное питание,
- закупки дорогостоящих товаров,
- а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.
Внимание уделено и совершенствованию нормативно-правовой базы.
На сегодня подготовлены поправки в закон "О платежах и платежных системах", включая введение понятия цифрового счета и иных сопутствующих норм.
Премьер-министр подчеркнул ключевые преимущества цифрового тенге – возможность программируемости и маркировки, что позволяет отслеживать движение средств и предотвращать нецелевое использование
"По поручению главы государства поэтапно реализуются пилотные проекты по маркировке и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. Цифровой тенге обеспечит полную прозрачность и системный контроль за целевым использованием бюджетных средств. Для эффективного масштабирования маркировки денег необходимо обеспечить своевременную интеграцию информационных систем с платформой "Цифрового тенге". Также требуется проработать соответствующую нормативную правовую базу. Внедрение механизма "окрашенных денег" должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат "цифрового тенге" не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета".Олжас Бектенов
По итогам совещания премьер-министр поручил государственным органам совместно с Национальным банком и заинтересованными организациями разработать Дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики.
Ранее сообщалось, что из резерва правительства выделено порядка 3,6 млрд тенге на завершение реконструкции 9,2 км магистральных тепловых сетей Актау Мангистауской области. Соответствующее постановление подписано премьер-министром.