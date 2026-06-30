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Политика

Токаев: Адресная социальная помощь должна направляться действительно нуждающимся

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 13:51 Фото: Zakon.kz
В Казахстане выстроена многоуровневая и адресная система социальной помощи. Об этом в своем выступлении на совместном заседании палат Парламента заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Эта помощь, как подчеркнул глава государства, должна направляться действительно нуждающимся людям.

"Поддержка оказывается в электронном формате с помощью технологических возможностей "Цифровой карты семьи". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, продолжил он, благодаря настойчивости депутатов Парламента решен застарелый, крайне болезненный вопрос работников вредных производств, которые теперь имеют законное право на социальную выплату и переход на более легкий труд с 55 лет и до достижения пенсионного возраста.

"Широкую общественную поддержку получили ваши законодательные решения по защите прав женщин и детей, снижению уровня закредитованности населения и лудомании в обществе, противодействию наркопреступности и кибермошенничеству. Наша главная стратегическая цель – воспитать высокообразованную, физически и интеллектуально развитую, прогрессивную молодежь, способную на практике воплощать высшие конституционные принципы".Касым-Жомарт Токаев

Немного ранее Токаев рассказал о реализации проекта "Нацфонд – детям".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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