Паводки прогнозируют в шести областях Казахстана

Синоптики "Казгидромета" предупреждают о возможных паводках в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Паводки ожидаются в Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Актюбинской областях.

В связи с прогнозом повышения температурного фона в период с 17 по 18 марта 2024 года в Жамбылской области (Сарысуский, Таласский и Жуалынский районы) ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого, склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха в период с 16 по 19 марта и прогнозом смешанных осадков на 19 марта 2024 года по Костанайской области (Карабалыкский, Федоровский, Узункольский, Мендыкаринский, Костанайский, Жангельдинский, Амангельдинский районы и район г. Аркалык) ожидается снеготаяние и формирование талого стока, при этом возможны разливы и подтопления жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

Примечание: особое внимание необходимо уделить приграничным регионам с Российской Федерацией, а именно по бассейну реки Тобол и его притокам. В Оренбургской и Челябинской областях, по информации "Росгидромета", сложилась неблагоприятная паводковая ситуация из-за скопившегося количества снега.

В связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха в период с 16 по 19 марта 2024 в северо-западных районах Северо-Казахстанской области (Акжарский, Тайыншинский, Мамлютский, Уалихановский, Жамбылский и Есильский районы) ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, при этом возможны разливы и подтопления.

В связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха 17-18 марта на территории Абайской и Восточно-Казахстанской областей продолжится интенсивное снеготаяние, ожидается формирование таловых и склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В период с 16 по 19 марта 2024 года в связи с прогнозом положительных температур и ожидаемыми осадками в виде дождя и снега, а также интенсивным снеготаянием по городу Актобе и Актюбинской области возможно подтопление талыми водами.

Примечание: при интенсивном снеготаянии и выпадении осадков в виде дождя возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в городе Актобе и Актюбинский области.

В период с 16 по 19 марта 2024 года в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха и интенсивным снеготаянием возможны подтопления талыми водами в Алгинском и Мартукском районах Актюбинской области.

Примечание: при интенсивном снеготаянии возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в Алгинском и Мартукском районах.

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Также, согласно штормовому предупреждению "Казгидромета", на большей части страны ожидаются усиление ветра и туман.