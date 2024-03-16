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"КазАвтоЖол" предупредил об ограничениях движения транспорта в четырех областях

Дорога, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 04:00 Фото: pixabay
17 марта по состоянию на 03:00, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на пяти автодорогах республиканского значения в четырех областях, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖол" ограничения касаются следующих областей.

Восточно-Казахстанская область – одна автодорога общей протяженностью 160 км. в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин.

"Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - с. Ушановское - г. Алтай (для всех видов автотранспорта)

Карагандинская область – две автодороги общей протяженностью 483 км.

1. "Кызылорда-Павлодар" - г. Караганда - гр. Павлодарской область для всех видов автотранспорта. гр. Улытауской обл. - п. Топар для грузовых и общественных видов автотранспорта;

2. "Караганда-Аягоз-Бугаз" – г. Караганда - г. Каркаралы для грузовых и общественных видов автотранспорта.

Павлодарская область – одна автодорога общей протяженностью 71 км. в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области.

"Кызылорда-Павлодар" - гр.Карагандинской обл.- п.Шидерты для всех видов автотранспорта.

Улытауская область – одна автодорога общей протяженностью 32 км. в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области.

"Кызылорда-Павлодар" - с. Жанаарка - гр. Карагандинской области для грузовых и общественных видов автотранспорта.

Всего на автодорогах республиканского значения задействовано 235 единиц техники и 266 человек.

6 марта стало известно, что "КазАвтоЖол" необоснованно взимал плату с большегрузов.

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